أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك بشدة استيلاء إسرائيل على منازل فلسطينية، وتوسيع رقعة الاحتلال خلال شهر رمضان.

وأضاف جليك في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ”نقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في مواجهة الاستيلاء والاحتلال والظلم".

وأردف بالقول: ”يصادرون منازل الناس، يأتون إلى البيوت ويقولون لأصحابها هذه المنازل لم تعد لكم، ويخرجونهم بالقوة، ويعطون تلك المنازل لآخرين، هذا يحدث اليوم وفي هذا العالم”.

ومنذ أيام يسود التوتّر حيَّ الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد القوات الإسرائيلية عدداً من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

والأحد أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار قرارها بهذا الشأن، وأمهلت الطرفين 4 أيام (أي حتى اليوم الخميس)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل إصدارها القرار النهائي.

وأثار القرار رفضاً واستنكاراً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً، وأبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين (الإسرائيليين) بامتلاكهم للمنازل.