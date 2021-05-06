سياسة
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على خلفية تهم فساد.. السلطات القطرية تأمر بالقبض على وزير المالية
قالت النيابة العامة القطرية إنها أصدرت أوامر للأجهزة الأمنية بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية تهم فساد متعددة متعلقة بالوظيفة العامة.
على خلفية تهم فساد.. السلطات القطرية تأمر بالقبض على وزير المالية
السلطات القطرية تأمر بالقبض على وزير المالية على خلفية تهم فساد / AFP
6 مايو 2021

أصدرت النيابة العامة القطرية الخميس أوامر للأجهزة الأمنية بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي على خلفية تهم فساد متعددة، حسب ما جاء في بيان مقتضب صادر عن النيابة أوردت تفاصيله وكالة الأنباء القطرية.

وذكر البيان: "بعد الاطلاع على الأوراق وما أُرفق بها من تقارير أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".

وحسب البيان فإن "التقارير مرتبطة بالإضرار بالمال العام واستغلال (العمادي) لوظيفته وإساءة استعمال السلطة"، كما أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

ويشغل العمادي منصب وزير المالية القطري منذ 2013، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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