سياسة
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لشن "حرب كيميائية".. البرازيل تُلمح إلى تسبُّب الصين بجائحة كورونا
ألمح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأربعاء إلى أنّ فيروس كوفيد-19 صُنع داخل "مختبر" في الصين، لشنّ "حرب كيميائية وبكتريولوجية".
لشن "حرب كيميائية".. البرازيل تُلمح إلى تسبُّب الصين بجائحة كورونا
بولسونارو يُلمح إلى أن الصين تسببت بالجائحة لشن "حرب كيميائية" / Reuters
6 مايو 2021

ألمح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى أنّ فيروس كوفيد-19 صُنع داخل "مختبر" في الصين، لشنّ "حرب كيميائية وبكتريولوجية".

وقال الزعيم اليميني خلال حفل رسمي في برازيليا: "إنه فيروس جديد، لا أحد يعرف ما إذا كان قد صنِع في مختبر، أم أنه ظهر لأن إنساناً ابتلع حيواناً ما كان ينبغي ابتلاعه".

وأضاف أنّ "الجيش يعرف ما الحرب الكيميائية والبكتريولوجية. ألسنا في حرب جديدة؟ وما الدولة التي شهدت زيادة في إجمالي ناتجها المحلي؟".

ولم يُسمِّ بولسونارو الصين مباشرة، لكنّ هذه الدولة الآسيوية التي انطلقت منها الجائحة هي البلد الوحيد العضو في مجموعة الدول العشرين التي شهدت نمواً في 2020 بلغ (+2,3%).

وكان أحد أبناء بولسونارو، النائب إدواردو بولسونارو، تحدّث في وقت سابق عن نظرية المؤامرة هذه، واتّهم في مارس/آذار 2020 الصين بـ"إخفاء" معلومات حول الفيروس"، حتى إنّه ذهب إلى حدّ مقارنة الأمر بـ"الديكتاتورية السوفيتية" التي أخفت في البداية حجم كارثة تشيرنوبيل النووية في 1986، وهو ما أثار رد فعل قوي للغاية من جانب السلطات الصينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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