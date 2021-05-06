سياسة
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المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا للتشاور.. ما السبب؟
بسبب موقف برلين "السلبي" بشأن قضية إقليم الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا"، المغرب يستدعي سفيرته بألمانيا للتشاور.
المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا للتشاور.. ما السبب؟
المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا للتشاور / AA
6 مايو 2021

استدعى المغرب، الخميس، سفيرته بألمانيا زهور العلوي، للتشاور بسبب موقف برلين "السلبي" بشأن قضية إقليم الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن "ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة".

وأضافت: "سجلت ألمانيا موقفاً سلبياً بشأن قضية الصحراء المغربية (..) جاء هذا الموقف العدائي عقب الإعلان الرئاسي الأمريكي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفاً خطيراً لم يجرِ تفسيره لحد الآن".

وتابعت الخارجية المغربية أن "هناك محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديداً دوره في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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