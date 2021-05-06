سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم أزمة سد النهضة.. موانئ دبي العالمية تتفق مع إثيوبيا على مشروع ممر تجارة
وقّعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً مع وزارة النقل الإثيوبية للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية بالبلد الواقع بشرق إفريقيا إلى جانب إقامة ممر تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال شبه المستقل بالصومال.
رغم أزمة سد النهضة.. موانئ دبي العالمية تتفق مع إثيوبيا على مشروع ممر تجارة
يشمل الاتفاق المبدئي أيضاً خططاً لإقامة مشروع مشترك للوجستيات / AP
6 مايو 2021

قالت موانئ دبي العالمية الخميس إنها وقّعت اتفاقاً مبدئياً مع وزارة النقل الإثيوبية للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية بالبلد الواقع بشرق إفريقيا إلى جانب إقامة ممر تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال شبه المستقل بالصومال.

وأضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي في بيان إنها تطمح هي وشركاؤها إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة في بناء مستودعات وصوامع وموانئ جافة.

يشمل الاتفاق المبدئي أيضاً خططاً لإقامة مشروع مشترك للوجستيات.

ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن المشروع المشترك ولا عن كيفية تمويل المشاريع.

وقالت وزيرة النقل الإثيوبية داجماويت موجيس إن الممر سيلبي طلب إثيوبيا المتزايد على التجارة الدولية وسيتيح لها تعزيز الصادرات.

تطور موانئ دبي العالمية، التي تشتهر بتشغيل موانئ في أنحاء العالم، ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال وتعمل على توسعته، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسية للتجارة بالنسبة لإثيوبيا، وهي بلد غير ساحلي.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية "نعتقد بقوة أن تطوير ممر بربرة ليصبح من ممرات التجارة واللوجستيات الرئيسية سيتيح منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا، ويدعم خططها التنموية الطموح".

وفي التوقيت ذاته، تتفاقم أزمة "سد النهضة" الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.

فيما أكدت الخارجية الإماراتية اهتمام وحرص بلادها على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ويطالب مصريون الإمارات بالضغط عن طريق استثماراتها على أديس أبابا للمساهمة في حل أزمة السد، إلا أن الإمارات حتى اللحظة عرضت وساطة لكن بدون ضغوط على إثيوبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us