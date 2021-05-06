سياسة
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مصر وتركيا بختام مشاورات استكشافية: أجرينا مناقشات صريحة ومعمقة
في بيان مُشترك بشأن الجولة التي عُقدت بالقاهرة على مدى يومي 5 و6 مايو/أيار الجاري، وصفت تركيا ومصر الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بينهما بـ"الصريحة والمعمقة".
مصر وتركيا بختام مشاورات استكشافية: أجرينا مناقشات صريحة ومعمقة
#HNM65 : Turkish delegation visits after years of rancour between the two capitals / AFP
6 مايو 2021

وصفت تركيا ومصر، الخميس، الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بينهما بـ"الصريحة والمعمقة".

جاء ذلك في بيان مُشترك بشأن الجولة التي عُقدت بالقاهرة على مدى يومي 5 و6 مايو/أيار الجاري.

وأفاد البيان بـ"اختتام المُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت على مدى يومين بالقاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونظيره التركي السفير سادات أونال".

وأوضح أن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وأضاف البيان أن "الجانبين سيقيّمان نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة"، دون تفاصيل أكثر.

والأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية بدء جلسة المُشاورات الاستكشافية مع تركيا برئاسة نائبي وزير الخارجية بالبلدين في القاهرة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت الثلاثاء، في بيان، أن وفداً للبلاد برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال يزور القاهرة، يومي الأربعاء والخميس، للتباحث بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في برنامج متلفز، إن أنقرة والقاهرة قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين عبر وزارتي الخارجية.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال بشكل متبادل منذ عام 2013.

وخلال هذه الفترة جرت لقاءات خاطفة بين وزيري خارجية البلدين في مناسبات مختلفة، فيما تواصل كل من سفارة تركيا بالقاهرة وقنصليتها في الإسكندرية، وسفارة مصر لدى أنقرة وقنصليتها في إسطنبول أنشطتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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