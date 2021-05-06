سياسة
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واشنطن: التوصل إلى اتفاق نووي ممكن قريباً إذا اتخذت طهران قراراً سياسياً
مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يقول إنه من الممكن التوصل خلال أسابيع إلى سبيل يتيح لواشنطن وطهران استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 لكن هذا الأمر يعتمد على اتخاذ إيران قراراً سياسياً بذلك.
واشنطن: التوصل إلى اتفاق نووي ممكن قريباً إذا اتخذت طهران قراراً سياسياً
واشنطن: التوصل إلى اتفاق نووي ممكن قريباً إذا اتخذت طهران قراراً سياسياً / Reuters
6 مايو 2021

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الخميس إنه من الممكن التوصل خلال أسابيع إلى سبيل يتيح لواشنطن وطهران استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 لكن هذا الأمر يعتمد على اتخاذ إيران قراراً سياسياً بذلك.

وقال المسؤول للصحفيين في إفادة عبر الهاتف طالباً عدم نشر اسمه "هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع القادمة أو تفاهماً بشأن الامتثال المتبادل؟ الإجابة: نعم ممكن".

وتابع المسؤول "هل هذا أمر مرجح؟ الإجابة: الوقت فحسب سيخبرنا بذلك لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لا بد من اتخاذه في إيران".

ويعود المسؤولون الأمريكيون إلى فيينا لإجراء جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن كيفية استئناف الامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2018 مما دفع إيران للبدء في انتهاك بنوده بعد ذلك بعام.

ويتمثل جوهر الاتفاق في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي مما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة.

وقال المسؤول الأمريكي إنه من الممكن إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو/ حزيران لكن الأمر يقع مرة أخرى على عاتق إيران لاتخاذ قرار سياسي كهذا والكف عن مطالبة واشنطن بأن تفعل أكثر مما هو وارد في الاتفاق بينما تسعى طهران إلى تنفيذ ما هو أقل من ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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