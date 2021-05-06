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جائزة "لوريوس للإلهام الرياضي".. محمد صلاح يحصد لقب جديد في 2021
نال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي جائزة "لوريوس" للإلهام الرياضي لعام 2021، من جانبه، علق صلاح على فوزه بالجائزة، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام عالمية، قائلاً: "أنا فخور لاختياري للفوز بجائزة لوريوس أكاديمي للإلهام".
جائزة "لوريوس للإلهام الرياضي".. محمد صلاح يحصد لقب جديد في 2021
جائزة لوريوس العالمية الرياضية تذهب لمحمد صلاح / AP
6 مايو 2021

نال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الخميس، جائزة "لوريوس" للإلهام الرياضي لعام 2021.

وقال حساب الجائزة عبر تويتر: "جائزة لوريوس العالمية الرياضية تذهب إلى محمد صلاح".

وأضاف: "لاعب منتخب مصر نجح هذا العام في قيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاماً، بالإضافة إلى مشروعات مهمة في موطنه، وهي التبرع بالأموال لبناء المدارس والمستشفيات".

من جانبه، علق صلاح على فوزه بالجائزة، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام عالمية، قائلاً: "أنا فخور لاختياري للفوز بجائزة لوريوس أكاديمي للإلهام".

وتابع: "يفوز لاعبو كرة القدم في العديد من الأوقات بالجوائز ويشكرون الجمهور مباشرة، لكن هذه المرة لن أهدي تلك الجائزة لجمهوري فقط، بل لكل جماهير مختلف الرياضات على مستوى العالم".

وحصد الإسباني رافاييل نادال، نجم كرة المضرب، جائزة "لوريوس" لأفضل رياضي، في حين عاد لقب أفضل رياضية لليابانية ناومي أوساكا.

وآلت جائزة أفضل فريق لبطل ألمانيا والعالم، نادي بايرن ميونخ، الذي توّج الموسم الفائت بسداسية تاريخية.

وتُعطى جائزة "لوريوس" العالمية، للرياضيين على إنجازاتهم على مدار العام، وجرى تأسيسها في 1999 من قبل مؤسسة "Laureus Sport for Good Foundation".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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