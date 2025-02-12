الحرب على غزة
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ترمب متمسك بخطته في غزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. ترمب مصر على خطته في غزة، والسعودية ترفض تهجير الغزيين
ترمب متمسك بخطته في غزة / TRT Global
12 فبراير 2025

جدَّدَ الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد تترمب تَمسُّكَهُ بمخطَّطِ الاستيلاءِ على قِطاعِ غزةَ، فيما أبدى العاهلُ الأردنيُّ عبدُ اللهِ الثاني استعدادَهُ لمناقَشةِ الخِياراتِ المتاحةِ وتَرقُّبَ خُطَّةٍ من مِصرَ بشأنِ ذلك.

أكَّدَتِ السعوديةُ رفْضَهَا القاطعَ لـموقف إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من أَرضِهِم، وأشارَتْ إلى أنَّ السلامَ الدائمَ في المِنطَقةِ لن يتحقَّقَ إلا خِلالِ حلِّ الدولتينِ.

أعلنَ المتحدثُ بِاسْمِ الجيشِ السودانيِّ نبيل عبد الله، تَمكُّنَ قواتِهِ من طردِ ميليشيا الدعمِ السريعِ من مدينةِ جياد في ولاية الجزيرة.

مصدر:TRT Arabi
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