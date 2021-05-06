سياسة
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"سبوتنيك لايت".. لقاح روسي جديد من جرعة واحدة ضد كورونا
اعتمدت روسيا رسمياً لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا، الذي يحقن من جرعة واحدة.
"سبوتنيك لايت".. لقاح روسي جديد من جرعة واحدة ضد كورونا
معدل فعالية اللقاح بلغت نحو 80%، وهو معدل أعلى من العديد من اللقاحات التي تتطلب جرعتين / Reuters
6 مايو 2021

أعلنت روسيا، الخميس، اعتمادها رسمياً لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا، الذي يحقن من جرعة واحدة.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان، أن جرعة واحدة من "سبوتنيك لايت" كافية لتحفيز استجابة مناعية قوية.

وذكر البيان أن كفاءة "سبوتنيك لايت"، بلغت 79.4%، مقابل 91.6% للقاح "سبوتنيك في" الذي يُعطى على جرعتين.

وأشار إلى أن "معدل فعالية اللقاح بلغت نحو 80%، وهو معدل أعلى من العديد من اللقاحات التي تتطلب جرعتين".

وتم قياس معدل كفاءة اللقاح بناء على بيانات من المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية التي أجريت من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، حتى 15 أبريل/نيسان 2021، وفقاً للبيان.

وتشمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية 7 آلاف شخص في روسيا والإمارات وغانا وبعض البلدان الأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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