أعلنت روسيا، الخميس، اعتمادها رسمياً لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا، الذي يحقن من جرعة واحدة.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان، أن جرعة واحدة من "سبوتنيك لايت" كافية لتحفيز استجابة مناعية قوية.

وذكر البيان أن كفاءة "سبوتنيك لايت"، بلغت 79.4%، مقابل 91.6% للقاح "سبوتنيك في" الذي يُعطى على جرعتين.

وأشار إلى أن "معدل فعالية اللقاح بلغت نحو 80%، وهو معدل أعلى من العديد من اللقاحات التي تتطلب جرعتين".

وتم قياس معدل كفاءة اللقاح بناء على بيانات من المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية التي أجريت من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، حتى 15 أبريل/نيسان 2021، وفقاً للبيان.

وتشمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية 7 آلاف شخص في روسيا والإمارات وغانا وبعض البلدان الأخرى.