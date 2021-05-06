كشف مركز فلسطيني الخميس، أن إدارة موقع تويتر أغلقت عشرات الحسابات التي نشرت أو تعاطفت مع الأحداث التي يشهدها حي "الشيخ جراح" في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لمركز "صدى سوشال" المهتم بتوثيق الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني.

واستنكر المركز "إغلاق إدارة تويتر عشرات الحسابات لنشطاء متضامنين ويعملون على تغطية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس".

وأضاف أن هذه الحسابات "كانت قد نشرت تغريدات تتضمن وسم (أنقذوا الشيخ جراح) باللغتين العربية والإنجليزية".

ووصف المركز إغلاق هذه الحسابات بأنه "عقاب للنشطاء وتواطؤ بين إدارة تويتر وأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، لخفض التفاعل مع قضية الحي".

ومنذ أيام، يسود التوتر حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد القوات الإسرائيلية عدداً من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

والخميس، أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى الاثنين المقبل، جلسة كانت مقررة للبت في مصير عدد من البيوت يدّعي المستوطنون ملكيتها، ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين يستخدمون وثائق مزورة لإثبات ملكيتهم لها.

وطالب المركز "بإعادة تنشيط الحسابات الموقوفة وإتاحة مساحة حرة لجميع مستخدمي الموقع للتعبير عن قضاياهم دون تمييز".

ومركز "صدى سوشال" مبادرة شبابية فلسطينية تتعامل مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنصاف المحتوى الفلسطيني، وتوثّق الانتهاكات التي يتعرّض لها هذا المحتوى.

من جهته قال مدير المركز إياد الرفاعي للأناضول، إن "حملة مواقع التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني بدأت الأربعاء بإغلاق حساب الناشطة منى الكرد على تطبيق إنستغرام، وهي من بين سكان الحي الذين يهدد الاحتلال بإخلائهم".

وأضاف أن المركز "بعث رسائل إلى إدارة تويتر يستوضح فيها عن سبب إغلاق الحسابات الفلسطينية، وينتظر الرد".

ورجح الرفاعي أن يكون سبب الإغلاق "طلب الحكومة الإسرائيلية حجب المحتوى المتعلق بقضية الشيخ جراح".

وفي تقرير عن شهر أبريل/نيسان الماضي، وثّق مركز "صدى سوشال" 38 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن أكثر الانتهاكات كانت بموقع فيسبوك وطالت 30 حساباً، ثم انستغرام (3 حسابات)، وتويتر (2)، ثم تيك توك ويوتيوب وواتساب، وطالت حساباً واحداً في كل منها.