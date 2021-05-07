قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن اللقاءات مع مصر ستستمر في الفترة المقبلة حول الخطوات التي ستُتّخذ لتطبيع العلاقات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاوش أوغلو لشبكة التليفزيون التركي، تطرق فيها إلى زيارته الحالية لألمانيا، ومستجدات المنطقة.

وأوضح أن لقاء الوفدين التركي والمصري في القاهرة، جاء بناءً على دعوة الجانب المصري، وأنه يُعَدّ لقاءً استكشافياً.

وأشار إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، بُحث خلاله ما يمكن فعله في سبيل تحسين العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن الوفدين تناولا أيضاً قضايا إقليمية تهم البلدين، مثل سوريا وليبيا والعراق وشرقي المتوسط.

وأكد أن تحسين العلاقات بين البلدين سيعود بفائدة كبيرة على الجانبين، موضحاً أن الطرفين سيقيّمان اللقاءات التي جرت على مدى يومين، ومن ثم يُتّفق على الخطوات الممكن اتخاذها الأيام القادمة.

ولفت إلى أنه جرت اتصالات بينه وبين نظيره المصري سامح شكري في عدة مناسبات مؤخراً، كان آخرها بمناسبة حلول شهر رمضان، وحادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأضاف أن اللقاءات مع مصر "ستستمر في الفترة المقبلة حول الخطوات التي سنُقدِم عليها لتطبيع العلاقات".