أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا الجمعة، مقتل شابين فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي قرب موقع استيطاني شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال حرس الحدود الإسرائيلي إن ثلاثة مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على قاعدة تابعة له في الضفة الغربية المحتلة الجمعة، وإن قواته ردت بإطلاق النار مما أسفر عن مقتل اثنين من الفلسطينيين وإصابة الثالث بجروح خطيرة.

ولم ترد تقارير عن إصابة أحد بين الإسرائيليين في الواقعة التي حدثت قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية سالم بشمال الضفة الغربية.

وقال حرس الحدود في بيان إن الفلسطينيين الثلاثة "أطلقوا النار على بوابة القاعدة، وردّ ضباط حرس الحدود وجندي (من الجيش الإسرائيلي) بإطلاق النار عليهم وتحييدهم".

ونقلت وكالة وفا الرسمية أن "مصادر أمنية أكدت استشهاد شابين قرب سياج المعسكر لم تُعرف هويتهما بعد، فيما أصيب آخر بجروح حرجة ونُقل إلى مستشفى (العفولة) الإسرائيلي".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة جنين من الاقتراب من معسكر سالم.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الجنود الإسرائيليين استهدفوا طواقم الإسعاف والصحفيين بالقنابل الصوتية والغازية، واعتدوا بالضرب على عدد من الصحفيين قرب الحاجز العسكري المؤدي إلى موقع الحادثة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يزداد فيه التوتر داخل الأراضي الفلسطينية، عقب تهديد إسرائيل عدداً من العائلات بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية، في حي الشيخ جراح بالقدس.