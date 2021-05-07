سياسة
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أنقرة: لا يمكن لدولة بمفردها إخراج تركيا من برنامج F-35
قال رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، في لقاء مع جمعية الصحفيين الاقتصاديين في العاصمة أنقرة الجمعة، إنه "لا يوجد أي أرضية قانونية لاستبعاد تركيا من برنامج F-35 أو عدم تسليمها قسماً من مقاتلاتها".
أنقرة: لا يمكن لدولة بمفردها إخراج تركيا من برنامج F-35
أوضح دمير أنّ اتفاقية الشراكة التي تتمتع تركيا بعضويتها، تنص على عدم قدرة أي شريك على استبعاد شريك آخر في مشروع المقاتلة، وأنّ هذا القرار يصدر بإجماع الشركاء كافة أو انسحاب الدولة من تلقاء نفسها / AA
7 مايو 2021

أكد رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، عدم وجود أي أرضية قانونية لاستبعاد تركيا من مشروع مقاتلة "F-35".

جاء ذلك في لقاء مع جمعية الصحفيين الاقتصاديين التركية في العاصمة أنقرة الجمعة.

وقال دمير: "لا يوجد أي أرضية قانونية لاستبعاد تركيا من برنامج F-35 أو عدم تسليمها قسماً من مقاتلاتها".

وأوضح أنّ اتفاقية الشراكة التي تتمتع تركيا بعضويتها، تنص على عدم قدرة أي شريك على استبعاد شريك آخر في مشروع المقاتلة، وأنّ هذا القرار يتم بإجماع الشركاء كافة أو انسحاب الدولة من تلقاء نفسها.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية في تصريح لوكالة الأناضول، إن بلاده أخطرت تركيا بإخراجها رسمياً من برنامج إنتاج مقاتلات "F-35".

وأوضح أن الإخطار يشير إلى فسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين بالبرنامج في 2006، والتي وقعت عليها تركيا في 26 يناير/كانون الثاني 2007، وعدم ضم تركيا لمذكرة التفاهم الجديدة.

وقال المسؤول إن مذكرة 2006 جرى تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين ولم يجرِ ضم مشاركين جدد إلى البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وإلى جانب تركيا تتكون الدول المشاركة في البرنامج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وفي يوليو/تموز 2019، علقت الولايات المتحدة شراكة تركيا في المشروع بسبب تسلمها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "S-400".

وقررت تركيا في 2017، شراء منظومة "S-400"، بعد عثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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