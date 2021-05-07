سياسة
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موقع يديره فرع من الجيش الأمريكي يتنبأ بموقع سقوط الصاروخ الصيني "الشارد"
قال موقع "سبيس تراك" (Space-Track)، الذي يديره فرع من الجيش الأمريكى يُعرف بسرب التحكم في الفضاء، إن الصاروخ الصيني سيدخل الغلاف الجوي للأرض، يوم السبت في حوالي الساعة 11:13 مساء بحسب التوقيت العالمي.
موقع يديره فرع من الجيش الأمريكي يتنبأ بموقع سقوط الصاروخ الصيني "الشارد"
#HNU61 : China says 'extremely low' risk of damage on Earth from rocket re-entry / AFP
7 مايو 2021

قال موقع "سبيس تراك" (Space-Track)، الذي يديره فرع من الجيش الأمريكى يُعرف بسرب التحكم في الفضاء، إن الصاروخ الصيني سيدخل الغلاف الجوي للأرض، يوم السبت في حوالي الساعة 11:13 مساء حسب التوقيت العالمي.

ووفقاً للإحداثيات الظاهرة في التغريدة، فإنه من المرجح سقوط الصاروخ فوق تركمانستان.

إلا أن الموقع رجح "استمرار تباين هذه التقديرات بشكل كبير"، حتى وصول الصاروخ إلى الغلاف الجوي.

وكانت توقعات أخرى أشارت إلى احتمالية سقوط حطام الصاروخ وسط المحيط الهندي.

وتوقعت مؤسسة الفضاء الجوي، (غير ربحية ممولة من طرف الولايات المتحدة)، أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي يوم الأحد، 9 مايو/آيار، في الساعة 3:43 صباحاً بالتوقيت العالمي.

والشيء المؤكد حتى الآن هو أن الصاروخ الصيني التائه سوف يدخل الغلاف الجوي مرة أخرى ضمن خط عرض 41.5 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، والذي يغطي منطقة تمتد من مدينة نيويورك شمال، وحتى نيوزيلندا في الجنوب.

ويرجح أن جسم الصاروخ الذي يبلغ 22 طناً سيتفكك فور دخوله المجال الجوي، لكن الخبراء قلقون من أن يتسبب بعض حطامه في خسائر على سطح الأرض.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن الغالبية العظمى من أجهزة الصاروخ ستحترق وهناك "احتمال ضئيل للغاية" أن يتسبب دخوله مرة أخرى في أضرار على الأرض.

وقال إن السلطات الصينية تخطط لنشر معلومات حول توقيت إعادة دخوله للأرض،"في الوقت المناسب"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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