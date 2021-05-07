دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إسرائيل إلى التراجع عن الخطوات الرامية إلى إنشاء مستوطنات غير شرعية في القدس الشرقية.

وأكد جاوش أوغلو، استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال الدعم من أجل إجراء انتخابات فلسطينية بمعايير دولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في العاصمة التركية أنقرة، الجمعة.

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن تركيا في مقدمة الدول التي تدعم شعب بلاده.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتاحة إجراء الانتخابات الفلسطينية.