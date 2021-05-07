سياسة
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أحداث الأقصى.. تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات
أدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وقال بهذا الخصوص: "نرفض الاعتداء على مقدساتنا"، وفي السياق ذاته، أدان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى.
أحداث الأقصى.. تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات
إدانة تركية للاعتداءات الإسرائيلية في القدس  / Reuters
7 مايو 2021

أدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وقال بهذا الخصوص: "نرفض الاعتداء على مقدساتنا".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون مساء الجمعة عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على اعتداء قوات إسرائيلية على المصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى.

وأوضح ألطون أن بلاده تتابع بقلق مواصلة إسرائيل سياسة الاحتلال والعنف ضد الفلسطينيين.

وأضاف: "نرفض اعتداء إسرائيل على مقدساتنا، وندين بشدة اقتحام المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى بقنابل الصوت".

وفي السياق ذاته، أدان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى، جاء ذلك في تغريدة على موقع تويتر.

قائلاً: "ندين بشدة الهجوم الذي وقع مساء اليوم على المسجد الأقصى، القبلة الأولى لنا. إنه لأمر غير إنساني أن تستهدف إسرائيل الأبرياء الذين يصلون في شهر رمضان المبارك. نتمنى الشفاء العاجل لإخواننا وأخواتنا المصابين. سنقف دائماً إلى جانب القضية العادلة لشعب فلسطين".

ومساء اليوم الجمعة، أصيب 53 شخصاً، جراء اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد الأقصى، وفق آخر حصيلة حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان "اعتداءات" تنفذها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، وخاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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