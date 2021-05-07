كشفت النيابة العامة المصرية، أن السبب وراء واقعة قتل مواطن في مدينة الفيوم زوجته وأبناءه، هي مديونية على المتهم بنحو 700 ألف جنيه.

وبحسب أقوال المتهم فإنه عدل عن فكرة الانتحار خشية مطاردة الدائنين لزوجته وأطفاله، ثم قرر قتلهم حتى لا يطالبهم الدائنون برد الدين.

وأضافت التحقيقات، أنه في فجر الجمعة ذبح الرجل زوجته وأبناءه وتوجه بعدها إلى المخبز الذي يستأجره، وبعدما عقد العزم على شنق نفسه على ما فعله، وجهز حبلاً وربطه بالسقف، إلا أنه تراجع وسلم نفسه للشرطة.

من جانبها انتدبت النيابة العامة المصرية خبيراً من الأدلة الجنائية وتوجهت إلى موقع البلاغ، لمعاينة جثث الضحايا، وإعداد تقرير بالحادثة.

وأوضح التقرير أن الجاني ليس من أبناء القرية وأنه أتى منذ فترة وجيزة واستأجر منزلاً يقطنه مع أهله بجوار مقر عمله بمخبز "إفرنجي" بالقرية، ويقطن معه أولاده الستة وزوجته، وتبين أن الأولاد من زوجتين وأن الزوجة الضحية هي الزوجة الثانية.