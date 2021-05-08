سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 مايو/أيار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 8 مايو/أيار 2021
ارتفع عدد المصابين جراء اعتداء قوات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بمدينة القدس الجمعة إلى 205 / AA
8 مايو 2021

أهم الأحدث:

عشرات الإصابات بين الفلسطينيين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى، وتركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات.

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في القدس.. عشرات الإصابات بين الفلسطينيين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

ارتفع عدد المصابين جراء اعتداء قوات إسرائيلية على المُصلِّين في المسجد الأقصى بمدينة القدس الجمعة إلى 205 إضافة إلى عشرات بحالات اختناق. [TRT عربي]

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني (غير حكومية) في بيان ليلة الجمعة-السبت: "إجمالي الإصابات التي تعاملت طواقمنا معها لهذه اللحظة 205". [TRT عربي]

أحداث الأقصى.. تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات

أدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون اعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وقال بهذا الخصوص: "نرفض الاعتداء على مقدساتنا". [TRT عربي]

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون مساء الجمعة عبر حسابه على تويتر تعليقاً على اعتداء قوات إسرائيلية على المصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى. [TRT عربي]

وأوضح ألطون أن بلاده تتابع بقلق مواصلة إسرائيل سياسة الاحتلال والعنف ضد الفلسطينيين، وأضاف: "نرفض اعتداء إسرائيل على مقدساتنا، وندين بشدة اقتحام المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى بقنابل الصوت". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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