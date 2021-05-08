ارتفع عدد مصابي "اعتداء" قوات إسرائيلية علي فلسطينيين بالقدس المحتلة إلى 205، وفق حصيلة أولية غير رسمية.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني (غير حكومية) في بيان ليلة الجمعة-السبت: "إجمالي الإصابات التي تعاملت طواقمنا معها إلى هذه اللحظة 205".

وأكدت أنها نتاج "إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والشيخ جراح وباب العامود في القدس".

وقالت إنه "نُقلت 88 إصابة إلى مستشفيات القدس، أما باقي الإصابات فقد عولجت ميدانياً"، وأشارت إلى أن "معظم الإصابات كانت في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي".

وشهدت باحات المسجد الأقصى ومصلياتها مساء الجمعة "اعتداءات" إسرائيلية متواصلة على المصلين بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت على المصلين، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية " اعتدت على النساء في ساحة مصلى قبة الصخرة وأطلقت نحوهن قنابل الصوت".

ومنذ بداية رمضان يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم الجلوس على مدرج "باب العامود"، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

أما حيّ الشيخ جراح فيشهد منذ أكثر من 10 أيام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

وتزعم جمعيات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.