سياسة
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الصاروخ الصيني الشارد.. مركز أمريكي يتوقع دخول الحطام الغلاف الجوي الأحد
أعلن مركز أبحاث أمريكي مختص بالفضاء أن من المتوقع أن تدخل بقايا الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة عبر الغلاف الجوي نحو الأرض في وقت متأخر من مساء السبت أو صباح الأحد، وكانت الصين قالت إن من المستبعد جداً أن يسبب حطام الصاروخ أي ضرر.
الصاروخ الصيني الشارد.. مركز أمريكي يتوقع دخول الحطام الغلاف الجوي الأحد
وزارة الخارجية الصينية قالت الجمعة إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي / AFP
8 مايو 2021

قال مركز للأبحاث والتطوير يركز على الفضاء إن من المتوقع أن تدخل بقايا أكبر صاروخ صيني الذي أُطلِق الأسبوع الماضي، عائدةً عبر الغلاف الجوي في وقت متأخر من مساء السبت أو صباح الأحد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قالت الجمعة إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفته بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

وفي تغريدة نُشرت مساء الجمعة في الولايات المتحدة قالت (مؤسسة الفضاء الجوي) إن أحدث تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام (كوردس) التابع لها تشير إلى أن جسم الصاروخ (لونج مارش 5 بي) سيدخل الغلاف الجوي في حدود ثماني ساعات قبل الساعة 04:19 يوم الأحد أو بعدها بتوقيت غرينتش.

وتشير أحدث توقعات (كوردس) إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ للغلاف الجوي سيكون قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، لكنه نبَّه إلى أن الدخول محتمل أيضاً في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم.

وانطلق الصاروخ (لونج مارش 5 بي) من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل/نيسان، حاملاً على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، التي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

كان جوناثان ماكدويل عالم الفيزياء الفلكية قد أبلغ رويترز في وقت سابق بوجود احتمال لسقوط أجزاء من الصاروخ على الأرض، وربما في منطقة سكنية مثلما حدث في مايو/أيار 2020 عندما سقطت أجزاء من الصاروخ (لونج مارش 5 بي) الأول على ساحل العاج، مما ألحق أضراراً ببعض المباني وإن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

ويتقلص ارتفاع جسم الصاروخ منذ الأسبوع الماضي لكن سرعة الانخفاض لا يمكن تحديدها بسبب متغيرات في الغلاف الجوي لا يمكن التنبؤ بها.

وهذا الجزء من أكبر قطع الحطام الفضائي التي تعود عبر الغلاف الجوي إلى الأرض، إذ يزن 18 طناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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