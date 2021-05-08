نشر المغني البريطاني الشهير روجر ووترز، عضو فرقة “بينك فلويد” لموسيقى الروك، مقطع فيديو على حسابه الخاص على تويتر، يتضامن فيه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وهاجم ووترز دعم الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، على الرغم من تقرير هيومن رايتس ووتش، إحدى أكبر المنظمات الحقوقية في العالم، إذ اتهمت فيه إسرائيل بممارسة نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد”، وممارسة الاضطهاد بحق الفلسطينيين.

وأضاف ووترز في الفيديو موجهاً كلامه إلى بايدن: “ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟!”، وتساءل هل تدعمهم في هذه الإبادة الجماعية وإخلاء الناس لمنازلهم؟

وتابع: "كيف تحب ذلك يا جو بايدن؟ أن تكون جالساً في منزلك الذي تعيش فيه عائلتك لمئات السنين، ثم يأتي شخص أحمق ويقول هذا منزلي، أنا مستوطن وسآخذ منزلك، ولا أهتم بماذا يمكن أن يحدث؟ هذا أمر لا يصدق".

وطالب ووترز باتخاذ موقف ضد نهج الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، مشبهاً إياه بنظام الفصل العنصري الذي مورس في جنوب إفريقيا.

وأكد ووترز أنه سيقود حملة لإقناع الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتوقف عن اللعب ضد الأندية الإسرائيلية.

يشار إلى أن المطرب البريطانى الشهير روجر ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد" الغنائية غالباً ما يرفع العلم الفلسطيني خلال حفلاته الغنائية، مؤكداً دعمه للقضية الفلسطينية ومناصرة شعبها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد ووترز من أشهر الفنانين العالميين المدافعين عن القضية الفلسطينية والمناهضين لإسرائيل، إذ شارك فى كتابة أعمال فنية كثيرة وغنائها، أعرب خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، فى حين اتهمته إسرائيل بمعاداة السامية.