سياسة
2 دقيقة قراءة
سياسة منحازة.. منصات تواصل اجتماعي تحذف منشورات عن أحداث القدس
منصات التواصل الاجتماعي تحذف منشورات وهاشتاغات متعلقة بالأحداث الأخيرة في القدس المحتلة، فضلاً عن فرضها رقابة على أي محتوى متعلق بالأحداث.
سياسة منحازة.. منصات تواصل اجتماعي تحذف منشورات عن أحداث القدس
 منصات التواصل الاجتماعي تحذف منشورات وهاشتاغات متعلقة بالأحداث الأخيرة في القدس المحتلة / Reuters
8 مايو 2021

حذفت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، منشورات وهاشتاغات متعلقة بالأحداث الأخيرة في القدس المحتلة، فضلاً عن فرضها رقابة على أي محتوى متعلق بالأحداث.

وأفاد موقع "موندويس" الأمريكي (مستقل) السبت، عبر حسابه بموقع تويتر، بأن: "إنستغرام وفيسبوك يفرضان رقابة على المنشورات المتعلقة بالشيخ جراح في القدس منذ أمس (الجمعة)".

وأثارت إجراءات شركات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى المتعلق بالشيخ جراح انتقادات مستخدمي تويتر.

من جانبه قال موقع "نيو برس" الأمريكي عبر تغريدة، إن "تويتر يحارب المحتوى الفلسطيني الذي يفضح جريمة تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح"، مضيفاً أن إدارة تويتر علّقت حسابه باللغة الإنجليزية".

وانتشر مقطع مصوَّر لناشط الاستيطان ونائب رئيس بلدية القدس المحتلة أرييه كينغ، وهو يخبر محمد أبو حمص، الناشط الفلسطيني من القدس الشرقية، أنه من "المؤسف" أنه لم يُصَبْ برصاصة في رأسه.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح في القدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم.

ويحتجّ الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية منازل شيدتها عام 1956، تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

ويُنتظر أن تُصدِر المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين، قراراً نهائياً بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم الأرض.

وحتى مساء الجمعة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتَي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في الأقصى وفي الشيخ جراح وباب العامود مساء الجمعة، عن إصابة 205 أشخاص، وكان "معظم الإصابات في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي"، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us