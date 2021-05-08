قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إنه سيعلن خلال الأيام القادمة عن الجدول الزمني الجديد لتخفيف تدابير كورونا، الذي سيبدأ اعتباراً من 17 مايو/أيار الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من الشباب في إسطنبول، حيث أوضح أن جائحة كورونا أثرت على عملية تعليم الشباب وحياتهم الاجتماعية في أنحاء العالم كافة.

وأكّد أردوغان استمرار العملية التعليمية في تركيا عبر الإنترنت، بفضل البنية التحتية القوية في الاتصالات، لافتاً إلى ضرورة استمرار تقديم المواطنين التضحيات في مجال الحياة الاجتماعية لفترة أخرى، والتزام التدابير الوقائية بشدة.

ورداً على سؤال حول إمكانية فتح المدارس مجدداً، أشار أردوغان إلى أنه سيعلن قريباً الجدول الزمني الجديد لعملية عودة الحياة إلى طبيعتها التي ستبدأ اعتباراً من 17 مايو/أيار الجاري، معرباً عن ثقته بالتخلص من الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.

وشدّد الرئيس التركي على أن هذا الأمر من أهم الملفات على سُلّم أولويات الحكومة في اجتماعها المقبل، مشيراً إلى أنّ الجدول الزمني الجديد سيتضمن أيضاً عملية فتح المدارس.

ولفت أردوغان إلى أن الجائحة تمرّ بمستويات متفاوتة صعوداً وهبوطاً، الأمر الذي يمنع من وضع تاريخ محدَّد لزوالها، مشيراً إلى تراجع أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس في الأيام الأخيرة، بسبب تدابير الإغلاق العامّ مؤخراً.

وأعلنت وزارة الصحة التركية في آخر حصيلة يومية، انخفاض أعداد الإصابات بكورنا إلى 20107، بينهم 2210 مريض ظهرت عليه الأعراض بشكل كامل.

وحسب ما نشرته الصحة التركية عن الحصيلة اليومية، فقد سُجّلت 278 وفاة جديدة، وبلغ عدد حالات التعافي 35529 شخصاً، وأُجرِيَ 251194 فحصاً خلال اليوم.