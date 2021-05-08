قالت وزارة الثقافة الإيطالية السبت، إنّ علماء آثار اكتشفوا بقايا تسعة بدائيين في موقع يرجع إلى ما قبل التاريخ بالقرب من روما.

وجاء في بيان صادر عن الوزراة: "إنّ رفات ثمانية منهم ترجع إلى ما بين 50 ألفاً و68 ألف عام، فيما ترجع بقايا التاسع، وهي الأقدم، إلى ما بين 90 ألفاً ومئة ألف عام".

وأوضح فرانشيسكو دي ماريو رئيس الحفريات في جروته جوتاري، أن أصحاب البقايا "كلهم في سنّ البلوغ باستثناء واحد ربما كان في الشباب الباكر".

وكُشفت بقايا التسعة في جروته جوتاري، وهي كهوف ترجع إلى ما قبل التاريخ، واكتُشفت قبل 80 عاماً، وتقع على بعد نحو 100 متر من ساحل البحر التيراني في سان فليتشه تشيرشاو بالقرب من لاتينا في منطقة لاتسيو.

وأظهرت لقطات مصوَّرة من الوزارة عظاماً وجماجم وأجزاءً بشرية أخرى كُشف عنها في الموقع.

والإنسان البدائي هو الأقرب إلى البشر من ناحية القدم، وانتهت حياته قبل نحو 40 ألف عام. ومن غير الواضح سبب انقراضه رغم نظريات تشير إلى عجزه عن التكيُّف مع تغيُّر المناخ والمنافسة المتزايدة من البشر الأحدث.