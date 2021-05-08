أُجبرت شركة "كولونيول بايبلاين" المشغّلة لأكبر نظام لأنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة، على إغلاق شبكتها بالكامل إثر تعرضها لهجوم إلكتروني.

وقالت الشركة في بيان لها إنّها وقعت الجمعة "ضحية هجوم قرصنة إلكترونية" دفعها إلى وقف أنظمتها.

وأضافت أن ذلك "وقف مؤقتاً جميع عمليات خطوط الأنابيب، وأثّر على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا"، فيما لم تذكر تفاصيل عن تداعيات الهجوم، لكن لا يعتقد أنه تسبّب في أي اضطرابات فورية.

ويشحن خط "كولونيول بايبلاين" البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي للبلاد عبر أنابيب يبلغ طولها 5500 ميل (8850 كيلومتراً) تخدم 50 مليون مستهلك.

وتتخذ شركة "كولونيول بايبلاين" مقراً في ولاية جورجيا، وهي أكبر خط أنابيب في الولايات المتحدة من حيث الحجم، إذ تنقل يومياً 2,5 مليون برميل من البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات البترولية المكررة.

وتابع المشغّل بأنه استعان بشركة للأمن الإلكتروني للتحقيق في الهجوم وأعلم سلطات إنفاذ القانون الفدرالية.

ونُشرت في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة تقارير عن اختراقين رئيسيين للأمن الإلكتروني، اختراق "سولار ويندز" الهائل الذي أضرّ بآلاف شبكات الكمبيوتر التابعة للحكومة والقطاع الخاص، وحُملت مسؤوليته رسمياً لروسيا، واختراق مدمر محتمل لخوادم البريد الإلكتروني لشر كة "مايكروسوفت".

ويُعتقد أن هذا الهجوم الأخير أثر على ما لا يقل عن 30 ألف منظمة أمريكية، بينها حكومات محلية، ونُسب إلى حملة تجسُّس إلكتروني صينية.

ويبدو أن كلا الاختراقين يهدف إلى سرقة رسائل بريد إلكتروني وبيانات، لكنهما أوجدا أيضاً "أبواباً خلفية" قد تسمح بهجمات على البنية التحتية المادية، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".