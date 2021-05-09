قال خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في خارج فلسطين مساء السبت إن "القدس ملتهبة ولن تستقر تحت أقدام الغزاة من الصهاينة".

جاء ذلك في كلمة له خلال مهرجان خطابي بعنوان "بيت المقدس ووعد الآخرة"، نظمته عن بعد "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية)، تزامناً مع تصاعد الاعتداء على الفلسطينيين في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وأضاف مشعل أنه "على الرغم من كل ما نعاني منه وأن أعداءنا يتسلّحون بقوى دولية ويحاولون تفريق الأمة وظنوا أن المرحلة لصالحهم، إن شاء الله سيُهزم الجمع ويُولّون الدّبر وسيُهزمون عمّا قريب".

وأوضح أن "ما يحصل في حي الشيخ جراح هو تطهير عرقي بتهجير عائلات لها تاريخ وحاضر في الحي".

وأردف: "القدس ليست عاصمة سياسية ودينية وروحية وحضارية، بل هي الماضي والحاضر والمستقبل، وهي الأرض التي بشرنا الله أنها ستكون أرض الحسم مع الصهاينة في الجولة الأولى والأخيرة".

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان اعتداءات من قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، بخاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد المصابين ارتفع إلى 90 خلال المواجهات العنيفة في محيط القدس، وأن 30 منهم نُقلوا إلى المستشفيات لتلقِّي العلاج.