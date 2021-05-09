سياسة
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"سيرحلون ونبقى" لاعبا كرة مصريّان يدعمان القدس.. من هما؟
أعلن نجمان من أكثر لاعبي الكرة المصرية شعبية دعمهما الفلسطينيين الذين يتعرّضون لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. فمن هما؟
"سيرحلون ونبقى" لاعبا كرة مصريّان يدعمان القدس.. من هما؟
"سيرحلون ونبقى".. أبو تريكة وشيكابالا يدعمان القدس بوجه الاحتلال / AFP
9 مايو 2021

واستهل نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق أبو تريكة (الماجيكو) السبت مشاركته ببرنامجه الرياضي بإحدى القنوات العربية، قائلاً: "تحيه كبيرة لأهلنا في القدس".

وأضاف: "ربنا ينصرهم على الاحتلال ويثبتهم ويعين من أعانهم ويخذل من خذلهم (..) هم شرف الأمة ويحتاجون الدعاء". ولاقى المقطع الذي يحمل دعاءه رواجاً واسعاً عبر تويتر.

كما استهل شيكابالا نجم المنتخب ونادي الزمالك تغريدة له مساء السبت بتويتر بآية قرآنية نصها: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ" (سورة إبراهيم، 42)

وأضاف: "سيرحلون (أي قوات الاحتلال الإسرائيلية).. ونبقى".

وتحت هاشتاغ (وسم) #انقذوا_حي_الشيخ_جراح غرد الممثل المصري هنيدي عبر حسابه بتويتر داعماً الفلسطينيين، قائلاً: "في صمت العالم سنرسل أصواتكم للعالم". ونالت تغريدته آلاف المشاركات والإعجابات.

وأدانت الخارجية المصرية في بيان السبت الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة "وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى" وأعلنت رفضها "مساعي تهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية".

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، بخاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" أسفرت الجمعة عن إصابة 205، والسبت 100، وفق حصيلة غير رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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