هاجم مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون الصين بسبب حطام الصاروخ الصيني الذي شغل العالم مؤخراً.

وقال نيلسون في بيان نشرته الوكالة السبت إن الصين فشلت بالتزام المعايير الخاصة بالتعامل مع حطام الأجسام في الفضاء، وذلك بعد سقوط حطام الصاروخ الصيني.

وقال البيان: "على الدول التي ترسل مهام إلى الفضاء تقليل خطر دخول الأجسام التي أرسلت إلى الفضاء مجدداً إلى الأرض على السكان والممتلكات الموجودة على سطح الكوكب وأن تضاعف الشفافية المتعلقة بهذه العمليات".

وأضاف موجهاً رسالته إلى بكين: "من الواضح أن الصين فشلت بالتزام المعايير اللازمة المتعلقة بحطام الأجسام المرسلة إلى الفضاء".

ونوه: "من المهم جداً أن تتصرف الصين وجميع الدول النشطة في الفضاء والكيانات التجارية بمسؤولية وشفافية في الفضاء لضمان استقرار وأمن واستمرارية طويلة الأمد لأنشطة الفضاء".

وأعلنت السلطات الصينية الأحد أن جزءاً كبيراً من صاروخ فضائي صيني (18 طناً) تفكَّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية.

وكان مسؤولون في بكين تحدثوا عن خطر ضئيل من سقوط حر للصاروخ (لونغ مارتش 5 بي) الذي نقل أول مكونات محطة الفضاء الصينية الجديدة إلى مدار الأرض في 29 أبريل/نيسان.