أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاجة الاتحاد الأوروبي إلى بلاده وأن أنقرة لا تزال تتطلع إلى عضوية الاتحاد على الرغم من العراقيل.

وقال أردوغان في رسالة نشرها الأحد بمناسبة "يوم أوروبا" الذي يوافق 9 مايو/أيار من كل عام إن "العائق الأكبر أمام تحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي قوي هو افتقاره إلى الصبر والرؤية الاستراتيجية".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى هيكلية مؤسسية جديدة (ناجعة)، مؤكداً في هذا الإطار ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار في الاتحاد على وجه الخصوص.

كما شدد على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى رؤية وخطاب جديدين.

وأردف: "من الواضح جداً أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع مواصلة وجوده بشكل قوي من دون مساهمة ودعم من بلادنا"

ونوه أردوغان بأن تركيا متمسكة بهدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي على الرغم من العراقيل وازدواجية المعايير التي تواجهها.

ووفقاً للبيانات فإن الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 128.4% خلال أبريل/نيسان لتبلغ قيمتها 7 مليارات و180 مليوناً و520 ألف دولار.