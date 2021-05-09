سياسة
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"أسيلسان" مساهم فعّال بإنتاج مقاتلة تركية ستدخل الخدمة بعد عام 2030
تستعد شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية للمساهمة بدور كبير وفعّال في إنتاج المقاتلة المحلية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة بعد عام 2030.
"أسيلسان" مساهم فعّال بإنتاج مقاتلة تركية ستدخل الخدمة بعد عام 2030
شركة "أسيلسان" التركية تستعد للمساهمة بدور فعّال في إنتاج المقاتلة المحلية التي يُتوقع أن تدخل الخدمة بعد عام 2030 / AA
9 مايو 2021

تستعد شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية للمساهمة بدور كبير وفعّال في إنتاج المقاتلة المحلية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة بعد عام 2030.

ومن المقرر أن تزوّد "أسيلسان" المقاتلة التركية بأنظمة كهربائية وإلكترونية وبالأنظمة الكهروضوئية ومنظومات الاتصال والتخابر ونظام الرادار، وجميعها تتميّز بأنها مطورة محلياً.

كما تواصل "أسيلسان" مشاريع أخرى لتطوير أنظمة مجسّات نظام التحكّم في الطيران، وأخرى مهمتها تأمين دمج الأسلحة والذخائر المحلية بالمقاتلة التركية.

وتتعاون "أسيلسان" مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) التي تعد إحدى الشركات الأساسية الشريكة في تصنيع المقاتلة المحلية.

وتتضافر جهود الصناعات المحلية التركية لإنتاج مقاتلة وطنية جديدة ضمن المشروع الذي تنفذه رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية بهدف إنتاج طائرة حربية من الجيل الخامس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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