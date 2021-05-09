سياسة
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أرسل مذكرة احتجاج.. الأردن يحذر إسرائيل من استمرار انتهاكاتها في القدس
حذر الأردن الأحد إسرائيل من مغبة استمرار انتهاكاتها بمدينة القدس، وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى تل أبيب رفضاً لمحاولات تهجير أهالي حي "الشيخ جراح".
أرسل مذكرة احتجاج.. الأردن يحذر إسرائيل من استمرار انتهاكاتها في القدس
الخارجية الأردنية أرسلت مذكرة احتجاج إلى تل أبيب رفضاً لمحاولات تهجير أهالي الشيخ جراح / Getty Images
9 مايو 2021

حذر الأردن الأحد إسرائيل من مغبة استمرار انتهاكاتها بمدينة القدس، موجهاً في الوقت ذاته مذكرة احتجاج إلى تل أبيب رفضاً لمحاولات تهجير أهالي حي "الشيخ جراح".

جاء ذلك وفق بيان لمتحدث الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في خضم موجة اعتداءات إسرائيلية ضد سكان القدس المحتلة اشتدت حدتها الأيام الماضية.

وأكد الفايز في البيان مواصلة بلاده "جهودها وتحركاتها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى وضد المقدسيين".

وأعلن أن وزارته "حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات وطالبت بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني".

وأردف: "نقلت الوزارة احتجاجها إلى السلطات الإسرائيلية على ما تعرَّض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين".

وقالت حكومة الأردن في بيان الأحد: "ما تفعله الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات ضد المسجد واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان".

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان اعتداءات تنفذها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون بخاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".

ومساء يومَي الجمعة والسبت أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى والقدس عن إصابة نحو 300 شخص، حسب "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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