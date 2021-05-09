سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية.. إقامة حج هذا العام وفق ضوابط صحية
قررت السعودية إقامة شعيرة الحج للعام الجاري، وفق ضوابط صحية وأمنية، للحد من تفشي فيروس كورونا.
السعودية.. إقامة حج هذا العام وفق ضوابط صحية
السعودية تعلن إقامة حج هذا العام وفق ضوابط صحية / Reuters
9 مايو 2021

أعلنت السعودية الأحد، اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الجاري، وفق ضوابط صحية وأمنية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وذكر البيان "عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 هجرياً (العام الجاري)، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية، التي تضمن تأدية المناسك بيسر وسهولة" .

وأوضح أن "الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان".

كما أفاد البيان بأنه "سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام".

والعام الماضي أعلنت السلطات السعودية، ضوابط صارمة لـ"حج محدود" يقتصر على الحجاج من داخل المملكة، وبأعداد لم تتجاوز 10 آلاف آنذاك، بعد أن كانت تتجاوز مليونين من داخل وخارج البلاد.

ومؤخراً تشهد السعودية تصاعداً لافتاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالاً حتى الأحد 426 ألفاً و384 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و72 وفاة، و409 آلاف و740 حالة تعافٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us