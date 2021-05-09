سياسة
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محكمة إسرائيلية تؤجل النظر بقضية حي الشيخ جراح إلى الشهر القادم
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، تأجيل جلسة كانت مقررة الاثنين للبت في ملف إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، لصالح مستوطنين.
محكمة إسرائيلية تؤجل النظر بقضية حي الشيخ جراح إلى الشهر القادم
محكمة إسرائيلية تؤجل النظر بقضية حي الشيخ جراح / TRT Arabi
9 مايو 2021

أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، جلسة كانت مقررة الاثنين، للبت في ملف إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، لصالح مستوطنين.

وقالت قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية (رسمية) إن " المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قررت تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر بغضون الشهر القادم".

وأوضحت القناة أن قرار التأجيل جاء بطلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، كي يقرر هل يريد أن ينضمّ إلى الملف المنظور أم لا.

وأشارت إلى أن المستشار سيقدم للمحكمة "مغلفاً مختوماً (سرياً) وبداخله رأي قانوني للجهات المختصة حول تداعيات الملف"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت 4 عائلات فلسطينية قدمت التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بإجلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها الأراضي المقامة عليها.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح في القدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية، بإجلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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