سياسة
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انطلاق نسخة تجريبية من كلوب هاوس على أندرويد في أمريكا
ستبدأ الشركة المشغلة لتطبيق كلوب هاوس للمحادثات الصوتية الأحد، طرح نسخة تجريبية من تطبيقها لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لغوغل في الولايات المتحدة.
انطلاق نسخة تجريبية من كلوب هاوس على أندرويد في أمريكا
كلوب هاوس تطلق نسخة تجريبية من تطبيقها على أندرويد في أمريكا / مواقع التواصل
9 مايو 2021

قالت الشركة المشغلة لتطبيق كلوب هاوس للمحادثات الصوتية إنها ستبدأ الأحد طرح نسخة تجريبية من تطبيقها لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لغوغل في الولايات المتحدة، في توسيع كبير محتمل لسوقها.

وقفزت شعبية التطبيق أوائل العام الجاري بعد ظهور أحاديث صوتية للملياردير الشهير إيلون ماسك وآخرين، مما دفع شركات ناشئة ومنافسين كباراً مثل فيسبوك وتويتر إلى تقديم إصدارات محاكية له.

والتطبيق متاح حالياً فقط لمستخدمي هواتف آبل وعبر تلقِّي دعوة للانضمام إليه، لكن عدد تحميلات التطبيق، الذي يُعَدّ مقياساً لشعبيته، تراجع تراجعاً حادّاً.

وقد أثار ذلك تساؤلات بشأن إمكانية استمرار نجاحه وما إذا كان بقاء الناس في منازلهم لفترات أطول خلال الجائحة من أسباب هذا النجاح.

ومن المتوقع أن يصل الإصدار المنتظَر منذ وقت طويل للتطبيق على نظام أندرويد إلى مزيد من المستخدمين الجدد في العالم، إذ سيصل إلى أسواق أخرى تتحدث الإنجليزية، ثم إلى باقي أنحاء العالم خلال أيام وأسابيع بعد طرح النسخة التجريبية في السوق الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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