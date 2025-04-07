ووصل نتنياهو الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الاثنين، ترمب، حسب وسائل إعلام عبرية، ويعد رئيس الوزراء الإسرائيلي أول مسؤول أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي بعد إعلان الأخير فرض رسوم جمركية عامة الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست" بأن نتنياهو وصل إلى واشنطن، حيث سيجتمع بترمب في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تل أبيب (18:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك في لقاء مغلق، يعقبه اجتماع موسع يشارك فيه مسؤولون من الجانبين.

كما ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو سيلتقي، في وقت لاحق من اليوم (الأحد)، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، لبحث قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات إسرائيلية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لنتنياهو الذي يصل إلى واشنطن قادماً من المجر، في إقناع الرئيس الأمريكي بالتراجع عن القرار أو على الأقل تقليص الرسوم الجمركية البالغة 17%، قبل أن تدخل حيز التنفيذ على إسرائيل.

وقبل مغادرته المجر يوم السبت، صرح نتنياهو بأنه يهدف إلى مناقشة "قضية المحتجزين الإسرائيليين وتحقيق النصر في غزة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل".

وأضاف في بيان: "أنا أول مسؤول دولي يلتقي الرئيس ترمب لمناقشة قضية حاسمة بالنسبة لاقتصاد إسرائيل".

وأثار قرار ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على المنتجات الإسرائيلية مخاوف في تل أبيب من تأثيره في التبادل التجاري بين الجانبين.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

بالإضافة إلى ذلك، ستجري مناقشة ملفات أخرى خلال الزيارة، مثل الهدنة في غزة، وملف المحتجزين الإسرائيليين، وكذلك التوترات المتزايدة مع إيران.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصّلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.