سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو يلتقي ترمب في واشنطن.. الهدنة في غزة وإيران والرسوم الجمركية على رأس المحادثات
يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن تهيمن قضايا الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على إسرائيل على المحادثات، إلى جانب الأوضاع في قطاع غزة والتوترات مع إيران.
نتنياهو يلتقي ترمب في واشنطن.. الهدنة في غزة وإيران والرسوم الجمركية على رأس المحادثات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصل مطار العاصمة واشنطن / REUTERS
7 أبريل 2025

ووصل نتنياهو الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الاثنين، ترمب، حسب وسائل إعلام عبرية، ويعد رئيس الوزراء الإسرائيلي أول مسؤول أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي بعد إعلان الأخير فرض رسوم جمركية عامة الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست" بأن نتنياهو وصل إلى واشنطن، حيث سيجتمع بترمب في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تل أبيب (18:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك في لقاء مغلق، يعقبه اجتماع موسع يشارك فيه مسؤولون من الجانبين.

كما ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو سيلتقي، في وقت لاحق من اليوم (الأحد)، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، لبحث قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات إسرائيلية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لنتنياهو الذي يصل إلى واشنطن قادماً من المجر، في إقناع الرئيس الأمريكي بالتراجع عن القرار أو على الأقل تقليص الرسوم الجمركية البالغة 17%، قبل أن تدخل حيز التنفيذ على إسرائيل.

وقبل مغادرته المجر يوم السبت، صرح نتنياهو بأنه يهدف إلى مناقشة "قضية المحتجزين الإسرائيليين وتحقيق النصر في غزة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل".

وأضاف في بيان: "أنا أول مسؤول دولي يلتقي الرئيس ترمب لمناقشة قضية حاسمة بالنسبة لاقتصاد إسرائيل".

وأثار قرار ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على المنتجات الإسرائيلية مخاوف في تل أبيب من تأثيره في التبادل التجاري بين الجانبين.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

بالإضافة إلى ذلك، ستجري مناقشة ملفات أخرى خلال الزيارة، مثل الهدنة في غزة، وملف المحتجزين الإسرائيليين، وكذلك التوترات المتزايدة مع إيران.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصّلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us