تركيا
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تركيا ترفض تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي وتصفها بـ"الوقحة"
أعربت وزارة الخارجية التركية، الأحد، عن رفضها تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ووصفتها بـ"الوقحة".
تركيا ترفض تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي وتصفها بـ"الوقحة"
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
30 مارس 2025

وقال ي بيان للخارجية التركية، ردا على منشور لساعر، على منصة "إكس": "نرفض التصريحات الوقحة التي أدلى بها وزير خارجية حكومة نتنياهو".

وأكد على أن هذه المزاعم الواهية، والتي لا أساس لها من الصحة، تعتبر جزءا من الجهود المبذولة للتستر على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو وشركاؤه.

وشدد البيان، على أن هذا الموقف يعمق المخاوف من أن إسرائيل ستسرع من وتيرة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وأنها ستكثف أنشطتها الرامية إلى زعزعة استقرار دول أخرى في المنطقة.

وأكد أن حملات الدعاية للمسؤولين الإسرائيليين لن تهز أبداً عزم تركيا على مواصلة كشف الحقائق. وأردف البيان، أن تركيا ستواصل الوقوف والدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء الذين تستهدفهم إسرائيل.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، نشر منشوراً لا أساس له عبر منصة إكس، استهدف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT Arabi
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