سياسة
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الصاروخ الصيني.. رسالة شديدة اللهجة من ناسا إلى بكين بشأن أمن سكان الأرض
وجّه مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، رسالة شديدة اللهجة إلى الصين، عقب سقوط حطام الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" في المحيط الهندي.
الصاروخ الصيني.. رسالة شديدة اللهجة من ناسا إلى بكين بشأن أمن سكان الأرض
سقط الصاروخ الصيني الشارد ووقع حطامه شمال جزر المالديف في المحيط الهندي بعد ترقُّب دام أياماً / Reuters
9 مايو 2021

قال مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا السيناتور بيل نيلسون، إن الصين "فشلت في التزام المعايير الخاصة بالتعامل مع حطام الأجسام في الفضاء".

جاء ذلك في بيان السبت، تعقيباً على سقوط حطام الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي".

وقال نيلسون في البيان: "على الدول التي ترسل مهامَّ إلى الفضاء تقليل خطر دخول الأجسام التي أرسلت إلى الفضاء مجدداً إلى الأرض، على السكان والممتلكات الموجودة على سطح الكوكب، وأن تضاعف الشفافية المتعلقة بهذه العمليات".

وأضاف "من الواضح أن الصين فشلت في التزام المعايير اللازمة، في ما يتعلق بحطام الأجسام المرسلة إلى الفضاء".

وتابع: "من المهم جدّاً أن تتصرف الصين وجميع الدول النشطة في الفضاء والكيانات التجارية، بمسؤولية وشفافية في الفضاء لضمان استقرار وأمن واستمرارية طويلة الأمد لأنشطة الفضاء".

وكان قد دخل حطام الصاروخ الصيني التائه الغلاف الجوي فوق المنطقة العربية ليل السبت، قبل أن يسقط شمال جزر المالديف في المحيط الهندي، وفقاً للمركز الدولي للفلك، وذلك بعد ترقب دول العالم أكمل، تخوفاً من سقوطه على منطقة مأهولة، بعد خروجه عن السيطرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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