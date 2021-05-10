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أردوغان: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلينا ونتطلع إلى عضويته على الرغم من العراقيل، والقدس.. اعتداءات واعتقالات إسرائيلية والجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً.

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أردوغان: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلينا ونتطلع إلى عضويته رغم العراقيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن تركيا متمسكة بهدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي، ونوه بأن الاتحاد بحاجة إلى هيكلية مؤسسية جديدة وضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد. [TRT عربي]

وأردف: "من الواضح جداً أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع مواصلة وجوده بشكل قوي من دون مساهمة ودعم من بلادنا". [TRT عربي]

القدس.. اعتداءات واعتقالات إسرائيلية والجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشبان الفلسطنيين في محيط المسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح بالقدس، وأعلنت جامعة الدول العربية انعقاد اجتماع طارئ لبحث سبل مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بالمدينة. [TRT عربي]

وفي سياق متصل قالت جمعية الهلال الأحمر (غير حكومية) إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي مباشَرةً على سيارة إسعاف تابعة لها في منطقة الطور بالقدس. [TRT عربي]