قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن "جماعات يهودية متطرفة تسعى لاقتحام المسجد الأقصى المبارك غداً الاثنين لتقيم احتفالات بما يسمى "يوم توحيد القدس".

وأوضح لـTRT عربي أن "الاحتفالات التوراتية اليهودية لن نقبل بها ولن نسمح بأن تقتحم المسجد الأقصى، ونؤكّد أن هذه الاقتحامات هي التي تؤدي إلى توتر الأجواء في المدينة المباركة المقدسة التي هي جوهر الصراع".

وأضاف خطيب الأقصى: "القدس مرتبطة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ولن نفرط فيها، والأقصى للمسلمين ويخصّ المسلمين فقط، وفي العالم مليارا مسلم مرتبطون بهذا المسجد، لذلك لن نسمح بانتهاك حرمته، ونحمّل حكومة إسرائيل المسؤولية عن المسّ بحرمة الأقصى وأي توتر يجري هناك".

وأكد أن إسرائيل تسعى لتهويد مدينة القدس وقلع أصحابها منها، ومثال ذلك ما يجري في حي الشيخ جراح.

وفي ما يتعلق بالاجتماع المزمع لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قال صبري: "نحن لا نعوِّل على مثل هذه الاجتماعات التي تُعقَد بعد نهاية المشكلة والتي تنتهي ببيان استنكار وإدانة ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل، كأن الأمم المتحدة مهتمة بما يجري في فلسطين".

وأضاف: "لا نعوِّل على هذه الاجتماعات لأنها لا تؤثّر ولا تشكّل أي ضغط على الاحتلال، وتنتهي ببيانات مجاملة ورفع عتب".