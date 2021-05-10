سياسة
3 دقيقة قراءة
مطالبات لإسرائيل بوقف عمليات الإخلاء بالقدس وحماس تحذر من مغبة "حرب دينية"
طالبَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إسرائيل بوقف عمليات هدم بيوت الفلسطينيين في القدس وإخلائها، من جهتها حذرت حركة حماس  الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيدفع الثمن غالياً جراء اعتدائه على المصلين في المسجد الأقصى.
مطالبات لإسرائيل بوقف عمليات الإخلاء بالقدس وحماس تحذر من مغبة "حرب دينية"
الأمين العام للأمم المتحدة شدد على ضرورة "التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة بمدينة القدس واحترامه" / Reuters
10 مايو 2021

طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إسرائيل بوقف عمليات الهدم وإخلاء بيوت الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن "على إسرائيل وقف عمليات الهدم والإخلاء بالقدس تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأعرب عن "القلق العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك احتمال إخلاء منازل عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح وسلوان بالمدينة".

وتعتزم إسرائيل إخلاء منازل عائلات فلسطينية شيدتها عام 1956 في حيّ الشيخ جراح (وسط القدس)، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

ودعا غوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي".

وأضاف: "يتحمل جميع القادة مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة "التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة بمدينة القدس واحترامه".

"حرب دينية"

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسرائيل تشنّ "حرباً دينية ضد المصلين والمعتكفين الفلسطينيين في المسجد الأقصى"، بمدينة القدس المُحتلّة.

وأضاف محمد حمادة الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس: "ما يحدث في المسجد الأقصى في هذه الأثناء من اقتحام واعتداء على المصلين المعتكفين هناك، دليل على وحشية الاحتلال الصهيوني ونازيته".

ودعا الفلسطينيين إلى "الثبات ومنع المستوطنين اقتحام الأقصى".

وحمّل إسرائيل المسؤولية جرّاء "تغوُّلها على المسجد الأقصى والمصلين فيه"، قائلاً: "سيدفع الاحتلال الثمن غالياً".

وصباح الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى مستخدمةً الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان اعتداءات تنفذها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us