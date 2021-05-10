سياسة
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تزامناً مع تداعيات اقتحام الأقصى.. إطلاق 3 قذائف من غزة على بلدات إسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة نحو بلدات إسرائيلية، قرر على إثرها إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" الذي يربط بين إسرائيل والقطاع بدءاً من اليوم حتى إشعار آخر.
تزامناً مع تداعيات اقتحام الأقصى.. إطلاق 3 قذائف من غزة على بلدات إسرائيلية
3 قذائف صاروخية أُطلِقت من قطاع غزة نحو بلدات إسرائيلية وفقاً للجيش الإسرائيلي / AFP
10 مايو 2021

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 3 قذائف صاروخية أطلقت صباح اليوم الاثنين من قطاع غزة.

وقال في بيان: "متابعة للإنذارات صباح اليوم في منطقة غلاف غزة رُصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ تمكَّن من اعتراض إحداها.

وفي وقت سابق قررت إسرائيل إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" مع قطاع غزة بدءاً من اليوم حتى إشعار آخر، رداً على إطلاق الصواريخ.

وقال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تصريح مكتوب إنه تقرر "إغلاق معبر إيرز، ما عدا مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية ابتداءً من الآن حتى إشعار آخر".

وأضاف: "يأتي هذا القرار في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما يشكل انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية".

ويصل معبر بيت حانون "إيرز" بين إسرائيل وقطاع غزة ويُستخدم لعبور الأفراد.

وكان الجيش أعلن مساء أمس الأحد أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل وأنه رد على ذلك بقصف أهداف في القطاع.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني تبنِّي عملية إطلاق الصواريخ.

والسبت جددت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" تحذيرها إسرائيل في حال "عدم وقف عدوانها على القدس والمسجد الأقصى".

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في بيان مقتضب: "نحيي صمود أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، ونقول لهم إن قائد أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده".

والثلاثاء الماضي وجهت "كتائب القسام" تحذيراً لإسرائيل في حال عدم "توقُّف العدوان على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة"، في تصريح صدر عن الضيف قائد أركان الجناح المسلح لحماس.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية رمضان اعتداءات تنفذها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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