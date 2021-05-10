سياسة
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وسوم القدس تتصدر شبكات التواصل الاجتماعي بدول عربية وإسلامية
تصدرت وسوم خاصة بأحداث القدس الاثنين قائمة الأكثر تداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي في بعض الدول العربية والإسلامية بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
وسوم القدس تتصدر شبكات التواصل الاجتماعي بدول عربية وإسلامية
الوسوم الخاصة بأحداث القدس واقتحام المسجد الأقصى تصدرت قائمة الأكثر تداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي بدول عربية وإسلامية / Others
10 مايو 2021

تصدرت الوسوم الخاصة بأحداث القدس واقتحام المسجد الأقصى قائمة الأكثر تداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي في بعض الدول العربية والإسلامية بعد الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى فجر الاثنين.

وتشهد مدينة القدس اعتداءات يومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية شهر رمضان، بخاصة في حي الشيخ جراح والبلدة القديمة والحرم القدسي الشريف.

وغرد المستخدمون تحت وسوم #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح و #المسجد_الأقصى و #القدس_تنتفض#اقتحام_٢٨رمضان و #لن_يمر_الاقتحام.

وعبَّر مغردون على شبكات التواصل الاجتماعي عن دعمهم للفلسطينيين والمرابطين في المسجد الأقصى واستنكارهم الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يحدث في الحرم الشريف.

وتناقل المغردون مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإصابة المرابطين بداخله.

وأرفق بعض المقاطع بالدعاء للمرابطين في الأقصى، فيما عبر آخرون عن فخرهم بشجاعة المقدسيين في مواجهة الاقتحام الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إصابة أكثر من 215 شخصاً، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ومحيط بالقدس المحتلة.

وصباح الاثنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى مستخدمةً الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

مصدر:TRT عربي
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