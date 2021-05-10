سياسة
2 دقيقة قراءة
مساجد تركيا تلهج بالتكبير والدعاء للقدس والأقصى
رفعت المساجد في تركيا الاثنين، أصوات الدعاء والابتهالات عقب أذان الظهر تضرعاً إلى الله من أجل خلاص القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال، وذلك بعد توجيه رئاسة الشؤون الدينية التركية كل مساجد البلاد بالدعاء للقدس.
مساجد تركيا تلهج بالتكبير والدعاء للقدس والأقصى
رئاسة الشؤون الدينية التركية وجهت كل مساجد البلاد الدعاء للقدس / AA
10 مايو 2021

رفعت كل المساجد في تركيا الاثنين، أصوات الدعاء وعلت فيها التكبيرات عقب أذان الظهر، تضرعاً إلى الله من أجل خلاص القدس من الاحتلال.

وجاء ذلك بعد تصريح لرئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، قال فيه: "سترفع أصوات الدعاء في كل مساجدنا بعد أذان الظهر من أجل المسجد الأقصى".

وأوضح أرباش أن دولة إسرائيل الإرهابية تقوم بممارسات بشعة واعتداءات قذرة ضد المسجد الأقصى، مبيناً أنها تحاول بشكل بربري ووحشي فرض احتلالها على الأقصى.

وتابع قائلاً: "هؤلاء الجناة يحاولون قتل المسلمين والاعتداء عليهم داخل المسجد الأقصى، ويرتكبون مجازرهم أمام أنظار العالم غير آبهين بالقانون الدولي".

وأردف: "أيها الظالمون (إسرائيل) بلغتم الذروة في الوحشية، اعلموا أن مصيركم الهلاك كما كان مصير جميع الظلّام، ستندمون على أفعالكم ونار الإرهاب التي أشعلتموها ستكون جحيمكم".

وأكد أرباش أن كفاح الفلسطينيين من أجل حريتهم واستقلالهم سيتكلل بالنجاح، داعياً قادة العالم الإسلامي إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الفلسطينيين ومناهضة الاحتلال والجرائم الإسرائيلية.

ومع ساعات الصباح اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إصابة أكثر من 305 فلسطينيين منذ الصباح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة في القدس.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us