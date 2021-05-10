وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال جاوش أوغلو إنه يزور السعودية لبحث العديد من "القضايا العامة التي تهم المنطقة".

وأضاف أنه مباحثاته في المملكة ستشمل أيضاً العلاقات الثنائية، والاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيون من ظلم، بحسب تعبيره.

من جانبها، قالت الخارجية التركية في بيان إن زيارة جاوش أوغلو إلى الرياض، ستستمر ليومين، يلتقي خلالها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.