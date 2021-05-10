سياسة
2 دقيقة قراءة
بحماية القوات الإسرائيلية.. بن غفير يقتحم بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح
اقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير بحماية كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين منازل فلسطينية بحي الشيخ جراح في القدس، وسط مناشدة من أهالي الحي بضرورة صد هجمات المستوطنين.
بحماية القوات الإسرائيلية.. بن غفير يقتحم بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح
بن غفير أصبح عضواً في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة 
10 مايو 2021

اقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير بحماية كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين منازل فلسطينية بحي الشيخ جراح في القدس.

واقتحم بن غفير برفقة زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلائيل سموتريتش منزل عائلة الغاوي الفلسطينية، وسط مناشدة من أهالي الحي بضرورة صد هجمات المستوطنين.

وبن غفير كان رحّب بقتل 29 مصلياً فلسطينياً في مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 ووصف قاتلهم باروخ غولدشتاين بالبطل.

ويستلهم بن غفير (44 عاماً) أفكاره من الحاخام المتطرّف الراحل مئير كاهانا، زعيم حركة "كاخ" التي سعت لطرد الإسرائيليين العرب من الدولة العبرية.

وكان كاهانا الذي اغتيل في نيويورك عام 1990 مصدر إلهام آيديولوجي لباروخ غولدشتاين الذي نفّذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994.

وأعرب بن غفير في مناسبات عدّة عن إعجابه بمرتكب المجزرة غولدشتاين، بل علّق صورة في منزله لهذا القاتل الجماعي الذي وصفه بـ"البطل".

ويؤيّد حزب بن غفير "القوة اليهودية" ضمّ إسرائيل لكامل الضفة الغربية المحتلّة التي يقطنها نحو 2.8 مليون فلسطيني.

وقال بن غفير في تصريح سابق للقناة 13 الإسرائيلية إنّ مهمته تتمثّل في "تقديم الدعم للجنود الإسرائيليين الذين يطلقون النار على راشقي الحجارة (الفلسطينيين) ثم يجري اعتقالهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us