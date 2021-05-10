سياسة
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هروب من الحقيقة.. كيف تجاهل الذباب الإلكتروني انتهاكات إسرائيل في القدس؟
اختار المغردون المعروفون باسم "الذباب الإلكتروني" الاختباء أمام الأحداث في القدس، فاختفى بعضهم من التعليق، فيما وجه البعض الآخر الحديث عن الأحداث دون توجيه أي لوم أو تنديد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي هناك.
هروب من الحقيقة.. كيف تجاهل الذباب الإلكتروني انتهاكات إسرائيل في القدس؟
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم ساحات المسجد الأقصى  / Reuters
10 مايو 2021

في الوقت الذي تسلط فيه كل وسائل الإعلام في العالم الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، و تحفل منصات التواصل الاجتماعي بالمواقف العربية والغربية الداعمة لسكان القدس ضد القمع والتهجير والمس بالمقدسات، يختفي عدد كبير من المغردين الإماراتيين والسعوديين من المشهد مسلطين الضوء على قضايا أخرى.

ما بات يُصطلح عليهم مؤخراً بـ"الذباب الإلكتروني"، والذي جند كل إمكانياته في السابق لشن حملات ممنهجة ضد دول وشخصيات، يلاحظ اختفاؤه عن أحداث القدس وحي الشيخ جراح، فيما يطلق تغريداته على قضايا أخرى دون التنويه لأي انتهاك إسرائيلي.

بينما اختار الكثير منهم الصمت وعدم التعليق على الأحداث وكأنها ليست موجودة، اختار البعض الآخر التسويق للرواية الإسرائيلية بأن ما يحدث في القدس ليس كما يجري تصويره "ولا يوجد مشاكل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

في حين عبّر البعض الآخر، وفي الوقت الذي تتعرض فيه المقدسات للانتهاكات من قبل جيش الاحتلال، عن فرحته باحتضان دبي لأغنياء اليهود بعد اتفاقية التطبيع الأخيرة.

فيما ترك البعض الآخر كل ما يحدث في القدس، وكل الصور والتصريحات الصادمة، ووجه كل سهام نقده للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، متجاهلين بالكامل كل الانتهاكات في باحات المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح.

وصباح الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تنفذها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العمود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

مصدر:TRT عربي
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