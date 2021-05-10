سياسة
3 دقيقة قراءة
غياب عن أحداث القدس.. هل خيّب الشارع العربي آمال المقدسيين؟
باستثناء العاصمة الأردنية عربياً، وتركيا وباكستان إسلامياً، يشهد الشارع العربي حالة غياب أو تغييب مريبة مع أحداث المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، الأمر الذي جعل الفلسطينيين يخوضون معركتهم وحدهم.
غياب عن أحداث القدس.. هل خيّب الشارع العربي آمال المقدسيين؟
الفلسطينيون يرابطون في المسجد الأقصى رفضاً لاقتحامه من قبل المستوطنيين  / Reuters
10 مايو 2021

على عكس الانتفاضات السابقة، يبدو أن الفلسطينيين هذه المرة يواجهون مصيرهم وحدهم دون دعم عربي حقيقي سوى من دول قليلة.

وتأتي محاولات اقتحام المسجد الأقصى هذا العام بالتزامن مع قرارات إخلاء حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من أهاليه، فيما لم تحرك أحداث القدس والأقصى سوى دول قليلة بالتنديد عبر بيانات معتادة، فيما خيمت حالة صمت على الشارع العربي الميداني لم يكسرها سوى تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم دعوات المقدسيين المتواصلة لهبة ونصرة عربية وإسلامية، يبدو أنهم يخوضون معركتهم وحدهم هذه المرة، وسط موجة تطبيع عربية غير مسبوقة، ونوع من الصمت الشعبي العربي كسره فقط الأردن ولبنان بعدد من التظاهرات.

أهالي القدس واصلوا مطالباتهم بموقف عربي مناصر لهم يضع حداً للاحتلال ومخططاته، إلا أن معظم الدول العربية اكتفت ببيانات إدانة "روتينية"، وسط غياب أو محاولة تغييب للحراك الشعبي العربي على الأرض.

وعلى صعيد الدول الإسلامية، ومن أول يوم لأحداث المسجد الأقصى، خرج الأتراك للتظاهر والتنديد رغم إجراءات الحظر في البلاد بسبب وباء كورونا، إذ عبروا عن رفضهم لمحاولات تهويد القدس، فيما تلعب تركيا دوراً نشيطاً سياسياً عبر التواصل مع الدول العربية من أجل تشكيل حماية دولية للمقدسيين.

وفي وقت سابق أعلن محامي الدفاع عن سكان حي الشيخ جراح أن تركيا ساعدتهم في التوصل إلى الأرشيف العثماني والخارجية التركية مدتهم بالوثائق اللازمة، والتي تؤكد ملكية الحي لفلسطينيين.

وفي هذا السياق، طالب خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بتحرك رسمي فاعل، قائلاً "لا نريد من الموقف الرسمي سوى وضع حد للاحتلال للتراجع عن مخططاته".

وفي لقاء سابق مع TRT عربي، أضاف صبري "نحن لا نعوِّل على مثل هذه الاجتماعات (الجامعة العربية) التي تُعقَد بعد نهاية المشكلة والتي تنتهي ببيان استنكار وإدانة ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل، كأن الأمم المتحدة مهتمة بما يجري في فلسطين".

وشدد قائلاً "لا نعوِّل على هذه الاجتماعات لأنها لا تؤثّر ولا تشكّل أي ضغط على الاحتلال، وتنتهي ببيانات مجاملة ورفع عتب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us