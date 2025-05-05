سياسة
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تواصل الغارات الأمريكية على اليمن.. والأمم المتحدة: 4.8 مليون نازح يحتاجون إلى دعم عاجل
أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد النازحين في اليمن بلغ 4.8 مليون شخص، مؤكدةً أن هؤلاء الأشخاص في حاجة إلى دعم عاجل للحفاظ على سلامة العائلات.
تواصل الغارات الأمريكية على اليمن.. والأمم المتحدة: 4.8 مليون نازح يحتاجون إلى دعم عاجل
موقع ضربة جوية أمريكية في صنعاء، اليمن، 21 أبريل/نيسان 2025. / Reuters
5 مايو 2025

وقالت المفوضية في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين، إن غالبية هؤلاء النازحين اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة من الأماكن التي كانوا يوجدون فيها بسبب استمرار الأوضاع الصعبة.

وأوضحت المفوضية أنه من المستحيل في الوقت الراهن تأمين ملاجئ لهم، مشددة على الحاجة الماسة إلى الدعم العاجل لحماية الأسر اليمنية.

وفي هذا السياق، أعلنت جماعة الحوثي صباح الاثنين، تعرض محافظة الجوف شمال اليمن لعدوان أمريكي جديد، تمثل في 8 غارات جوية استهدفت مديرية الحزم في المحافظة.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في خبر عاجل: "عدوان أمريكي بـ8 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف"، دون أن تذكر القناة تفاصيل عن تداعيات القصف. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة حتى الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت لاحق من صباح الاثنين، أعلنت الجماعة عن تنفيذ ثلاث غارات أمريكية إضافية على مديرية خب والشعف في الجوف، ليرتفع إجمالي عدد الغارات الجوية الأمريكية على المحافظة إلى 11 غارة خلال اليوم.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، يشهد اليمن حالة من التهدئة الهشة بعد حرب استمرت قرابة عشر سنوات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المدن والمحافظات منذ 21 سبتمبر /أيلول 2014.

وقد أسفرت هذه الحرب عن تدمير معظم القطاعات الحيوية في البلاد، ما جعل اليمن يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

كما تعرض اليمن لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وذلك بسبب دعم الحوثيين للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

مصدر:TRT ARABI
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