سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 مايو/أيار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 11 مايو/أيار 2021
مسؤولون أتراك يدينون الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام الأقصى ومظاهرة حاشدة في إسطنبول دعماً للأقصى  / Reuters
11 مايو 2021

أهم الأحداث:

"دولة إرهاب".. مسؤولون أتراك يدينون الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام الأقصى، ومواجهات في الضفة والقدس واستمرار القصف على غزة.

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"دولة إرهاب".. مسؤولون أتراك يدينون الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام الأقصى

دعا كبار المسؤولين الأتراك العالم الإسلامي والدولي للتحرك من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد أهالي القدس والمسجد الأقصى الذي اقتحمته قوات الاحتلال صباح الاثنين، وأوقعت مئات الإصابات بين المصلين. [TRT عربي]

ووجّه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الاثنين نداء إلى العالم الإسلامي من أجل وقف "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين"، وقال ألطون في تغريدة عبر تويتر: "نوجِّه نداء للعالم الإسلامي، لقد حان الوقت لنقول كفى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية الدنيئة". [TRT عربي]

اقتحامات متواصلة للأقصى.. مواجهات في الضفة والقدس واستمرار القصف على غزة

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مساء الاثنين المسجد الأقصى مستخدمةً الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، ما أدى إلى ارتفاع الإصابات في صفوف المصلين إلى 395. [TRT عربي]

وقال مراسل TRT عربي إن قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتحتجز قرابة 500 معتكف داخله، وأضاف: "تشهد ساحات المسجد الأقصى مواجهات عنيفة بين المصلين والشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد مرة ثانية مساء الاثنين واعتدت على المعتكفين". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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